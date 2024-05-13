13 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İslahiye'de 10 bin dönüm arazide bezelye hasadı sürüyor

İslahiye'de 10 bin dönüm arazide bezelye hasadı sürüyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 13.05.2024
ABONE OL
İslahiye’de 10 bin dönüm arazide bezelye hasadı sürüyor

Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadı devam ediyor. Hasadın ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA