Bitcoin için 1 milyon dolar tahmini! 2030 yılına kadar...

Dorsey kripto para biriminin fiyatının ilginç olsa da ekosistemi ve hareketinin kendisini etkilediğini belirtirken "Bitcoin'in kuruluş hikayesi dışında en şaşırtıcı yanı, üzerinde çalışan, para alan ya da kendisi için satın alan herkesin, onu daha iyi hale getirmek için çaba gösteren herkesin, tüm ekosistemi daha iyi hale getirmesi. Bu da fiyatların artmasına neden oluyor" dedi.