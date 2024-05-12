Bir zamanların korkulu rüyası Pirinkayalar Geçidi’nde 2 yılda 150 milyon TL tasarruf





"TÜNELLER BİTTİĞİ ZAMAN ULAŞIM ÇOK RAHAT BİR NOKTAYA GELECEK"

Bölgeleri ve ülkeleri birbirine bağlayan tünellerin yapımı bittiğinde ulaşımın çok rahatlayacağını vurgulayan Oğuzhan, şunları kaydetti: "Erzurum'u İspir'e bağlayacak olan 14 bin 200 metrelik Kırık Tüneli'nin son 2 bin metresi kaldı. Dallıkavak Geçidi'nde yaptığımız tünelimiz var. Bu da 3 bin 100 metre, iki tüp olarak 6 bin 200 metre. Sağ tüpte ışığı gördük, sol tüpte 250 metrelik kazı desteğimiz kaldı. Kop Tüneli'miz toplamda 13 bin metre. Bu tünelde de çalışmalarımız devam ediyor. Bu tüneller, Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya oradan da Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan tüneller. Bu bölgeler yüksek kesimli ve kar açısından sıkıntılı bölgeler olduğu için yapımı devam eden tüneller bittiği zaman ulaşım çok rahat bir noktaya gelecek. Kırık Tüneli'nin devamında Trabzon bölgede bulunan Ovit Tüneli'miz var. Kop Tüneli'nin karşılığında da Zigana Tüneli var. Bölgedeki tünellerin karşılığı da tamamlandığı zaman çok daha rahat, konforlu ulaşıma sahip olacağız."

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