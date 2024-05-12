Hesaplarınızı kontrol edin! Bakan Göktaş duyurdu: 4,8 milyar TL'lik yaşlı ve engelli aylığı hesaplarda
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mayıs ayı için toplamda 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Yaşlı ve engelli aylığı alanları yakından ilgilendiren haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,6 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,2 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını açıkladı.
'HER ALANDA VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Mayıs ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı.
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