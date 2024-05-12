Sahte ilan oyununa dikkat! Uzmanlar ’kanmayın’ diyerek uyardı: Ev almak isterken cebinizden olmayın

Emlak ve araç satışlarındaki sahte ilan tuzağı sürüyor. Birçok vatandaş internet üzerinden gördüğü ilanlar ile ev veya araç sahibi olmak istiyor fakat bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar boş durmuyor.

Bu konu da Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kasım ayında önemli bir adım atıldı. Buna göre bireysel satıcıların ya da emlak ofislerinin sitelere ilan girmeleri için kimlik bilgilerini e-Devlet üzerinden doğrulatması zorunlu hale geldi.