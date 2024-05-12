Sahte ilan oyununa dikkat! Uzmanlar 'kanmayın' diyerek uyardı: Ev almak isterken cebinizden olmayın
İnternet üzerinden ev almak veya bakmak isteyen vatandaşları bu durumunu fırsat bilen dolandırıcılar sahte ilanlar ile insanları tuzağa düşürüyor. Bazı vatandaşlar ise bu ilan tuzağına kanıp mağdur olabiliyor. Bu konuda dolandırıcılara engel olmak için Kasım ayında adımlar atılmıştı ancak ikinci aşamaya henüz geçilmedi. İnternet sitelerinde ise sahte ilan tuzağı hala sürüyor ve konuyla ilgili uzmanlar hem tüketiciyi uyarıyor hem de tüketicinin mağdur olmaması için ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini belirtiyor.
Emlak ve araç satışlarındaki sahte ilan tuzağı sürüyor. Birçok vatandaş internet üzerinden gördüğü ilanlar ile ev veya araç sahibi olmak istiyor fakat bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar boş durmuyor.
Bu konu da Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz Kasım ayında önemli bir adım atıldı. Buna göre bireysel satıcıların ya da emlak ofislerinin sitelere ilan girmeleri için kimlik bilgilerini e-Devlet üzerinden doğrulatması zorunlu hale geldi.
Bu adımdan sonra beklenen ikinci aşama emlakçıların yetki belgesini ve ilgili mülkü pazarlamak için aldığı yetkilendirme belgesini doğrulatmasıydı. Bu uygulama henüz başlamadı ancak sektördeki uzmanlar bu konuda uygulamanın hemen başlaması gerektiğini söylüyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre yetki belgesiz işletmelerin ilan girişi yapabildiğini, sahte ilanların yayında olduğunu belirten sektör temsilcileri, tüketicilerin korunması için ikinci aşamaya geçilmesi gerektiğini söyledi.
'BU İŞLETMELERİN PORTALLARDAN ÇIKARILMASI GEREK'
Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Esnaf Odası Başkanı Hakan Akçam, emlak ilan sitelerinde hâlâ sahte ilanlar olduğunu belirterek "Kasım ayında yürürlüğe giren düzenleme ile ilan girişlerinde e-Devlet üzerinden kimlik doğrulama yapılması zorunlu hale geldi. Bu önemli bir adım olsa da yetersiz." dedi ve şöyle devam etti:
'Çünkü bizlerin beklediği emlakçıların Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı 'yetki belgesi' ile, mal sahibinden aldığı 'yetkilendirme belgesini' doğrulatması. Beklentimiz mayıs ayı içinde adım atılması. Bir de ilan portallarında yetki belgesiz kaçak emlakçılar var. Geçmişte yetki belgesi zorunlu değilken sisteme üye olanlar, hâlâ faaliyette. Bu işletmelerin ilan portallarından çıkarılması gerekiyor.'
'EMLAK PİYASASINDA ETKİN DENETİM ŞART'
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, tüketicinin korunması, sektöre güven ve şeffaflık gelmesi için atılan adımın istenen sonucu vermediğini belirterek kimlik doğrulamanın tek başına yeterli olmadığını, sahte ilanlarla vatandaşın kandırıldığını söyledi. Akdoğan, "İkinci aşama dediğimiz yetki belgesi ve yetkilendirme belgesi doğrulama sistemi bir an önce devreye girmeli. Aksi takdirde tüketici mağdur olmaya devam edecek. Bugün aynı ev için birden fazla ilanın olduğunu, gerçek dışı bilgilerle satılık-kiralık ilanı girildiğini görüyoruz" dedi.
Sadece ilan sitelerinde değil, emlak ofislerinde de sorunlar yaşandığını belirten Hakan Akdoğan, "Piyasada yetki belgesi olmayan emlak ofisi, ya da yanında yasal olmayan yöntemlerle danışman çalıştıran ofisler var. Emlak piyasasında etkin denetim şart" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÖRDÜĞÜNÜZ HER İLANA KANMAYIN!
Tüketicinin korunması için ilan sitelerinde önemli kararlar alınıyor ancak bu kez de sahte ilanlar sosyal medyada oldukça yaygınlaşmış bir hale geldi. Bu platformlara, ilan sitelerinde olduğu gibi bir zorunluluk gelmediği için, dolandırıcıların bu kanalla vatandaşı mağdur ettiği ifade ediliyor.
'GÜNLÜK KİRALIK' İLANLARINDA İZİN BELGESİ OLMALI
1 Ocak 2024'ten itibaren turizm amaçlı konut kiralamalarında yeni dönem başladı. Tek seferde 100 günden az süreli kiralama yapmak isteyenlere izin belgesi şartı geldi. 1 Şubat'a kadar başvuru yapanlara üç ay içinde izin verileceği duyuruldu. Buna göre mayıs itibarıyla artık yasal olarak kiralama yapanların bir izin belgesi olmak zorunda.
Ancak ilan sitelerinde durum oldukça karışık. Yapılan incelemelere göre çoğu ilanlarda izin belge numarası 'belirtilmemiş' veya rastgele rakamlarla tüketiciler yer alıyor ve bu durumda tüketici yanıltılıyor. Konuyla ilgili Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı ve İTO Gayrimenkul Hizmetleri Komite ve Meclis Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı şu şekilde konuştu:
'İlan sitelerine baktığımızda; 'Turizm Amaçlı Kiralık' kategorisi altında izin belgeleri olmamasına rağmen izin belgeleri varmış gibi numaralar yazarak gerçek olmayan ilan girişlerinin artarak devam ettiği, ilanlarda günlük fiyatlar yazılmasına rağmen, arandığında yazan fiyatın günlük değil saatlik olduğunun ifade edildiği, mağaza adı ve unvanı gibi birçok bilginin doğru olarak verilmediği görülüyor. Sonuç olarak vergi levhası bile olmadan, başka isim ve unvanlar altında, hiçbir kimlik veya tapu sahipliği olmayan binlerce ilan saatlik günlük ilanlar ile yayınlanmaya devam ediyor.'
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