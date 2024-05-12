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İnternetten dolandırıcılık reklamlarına neşter! Yeni düzenleme yolda

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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İnternetten dolandırıcılık reklamlarına neşter! Yeni düzenleme yolda

Son dönemde özellikle internet üzerinden aldatıcı reklamlarla kurulan dolandırıcılık tuzağına karşı harekete geçiliyor. Reklam Kurulu öncelikle aldatıcı reklam içeriğinin kaldırılmasını talep edecek, ardından ise erişimi engelleyecek.

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