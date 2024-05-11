Tüketiciler dikkat! Bu tuzağa düşmeyin: 300 TL'den daha ucuza satılıyorsa sakın almayın
Birçok noktada olduğu gibi Mersin'de bal üretimi başladı. Kovanlarını alarak iş başı yapan arıcılar bal tüketimi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Glikoz ve aromatik maddelerle üretilen ürünlere dikkat çeken uzmanlar, gerçek balın maliyetinin 200 TL olduğunu, 300 TL'nin altında satılan hiç bir ürünün bal olmadığını söyleyerek bal almak isteyenleri dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bal her zaman en sık tüketilenler arasında geliyor. Bu kadar sevilen bir ürün de fırsatçıların odağı haline geldi. Bal almak isteyen vatandaşlar ağızlarını tatlandırmak isterken sağlıklarına zarar verebilir. Konuyla ilgili uzmanından peş peşe uyarılar geldi.
UCUZA ALMAK İSTERKEN SAĞLINIZLA OYNAMAYIN
Türkiye'nin bir çok alanda üretim merkezi olan Mersin'de arıcılar bal üretimi için kovanlarını doğaya çıkarttı. Yaklaşık 2 aydır kovanlarını baharın yaşandığı bölgelere taşıyarak üretime geçen arıcılar hasada hazırlanıyor. Çiçek balının hasat öncesinde uyarıda bulunan arıcılar, bazı marketlerde bal adı altına ucuza satılan ürünlerin glikozla yapay olarak yapıldığını ve bal olmadığına değinerek vatandaşları bilgilendirdi.
'BAL İLE HİÇBİR ALAKASI YOK'
Mesleklerinin kanaya yarası haline gelen durumla ilgili konuşan Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt, "Ne yazık ki biz raflarda 850 gram ile 1 kilogram arasında bal adı altında ürünler 49-50 TL'ye satıldığını görüyoruz. Bunların bal ile hiç bir alakası yoktur. Bu sene balın üreticiye maliyeti 200 TL'nin altında değil" dedi.
Arıcılar olarak şuan da üretim için sahada aralıksız olarak faaliyetlerine devam ettiğine değinen Mersin Arıcılar Birliği Başkanı Adem Kurt, bu sene sezondan da umutlu olduklarını kaydetti.
BAL YERİNE GLİKOZ TÜKETİYOR OLABİLİRSİNİZ!
Ciddi anlamda kanaya yaralarının ve üretim şevklerini kıran bal adı altında glikoz ile üretilen ürünler olduğu konusunda uyarıda bulunan Başkan Kurt, gelecekte bu durumun mesleklerinin önüne geçebileceğini ve arıcılığın yok olmasıyla karşı karşıya kalınabileceğini ifade etti.
'ARICILIĞI TEHDİT EDİYOR, TÜKETİCİNİN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR'
"Ne yazık ki raflarda bal adı altında satılan arıcılık ve balla hiç alakası olmayan ürünler var" diyen Kurt," Bunlar tamamen hiç bir arı görmeden fabrika ortamında glikoz olarak tabir ettiğimiz ürünlerin içine aromatik madde konularak yapay olarak elde ediliyor. Hiç bir şekilde arıyla alakası yoktur. Bununla ilgili bakanlığımız önlemler almaya çalışıyor ama yeterli değil. Biraz daha acil ve caydırıcı cezaların olduğu bir döneme geçilmesi gerekiyor. Bunlar hem arıcılığı tehdit ediyor hem de tüketicinin sağlığıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.
'ÜRETİCİLERE ULAŞARAK BAL ALIN'
Sadece balın kavanoza dolum maliyetinin 25-30 TL aralığında olduğuna vurgu yapan Kurt ," Ne yazık ki biz raflarda 850 gram ile 1 kilogram arasında bal adı altında ürünler 49-50 TL'ye satıldığını görüyoruz. Bunların bal ile hiç bir alakası yoktur. Biz 2023 yılında balın toptan maliyetini çıkardık. O tarihte 125-130 TL bandında bir üretim maliyeti çıkarmıştık. Bu sene 1 kilogram balın üreticiye maliyeti 200 TL'den aşağı değildir. Piyasada 300 TL altında satılıyorsa bunun gerçek balla hiç bir alakası yoktur. Tüketicilerimize tavsiyemiz gerçek bal alacaklarsa mutlaka üretici birlikleri ve üreticiler üzerinden ulaşmalarını tavsiye ederim. Aldıkları ürünün nereden geldiğini kesinlikle araştırmaları lazım. Bir çok bal adı altına marka oluşturulmuş, ambalaj yapmış ve bunu marketler üzerinden satış yapan isimler mevcut. Bunların bir çoğu bal değildir, bu da sektörümüzün kanayan yarasıdır" diye konuştu.
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