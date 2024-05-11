Yazın vazgeçilmezi! İlk hasat başladı | Tarlada 50, raflarda 90 TL

'SATIŞTA SORUN YOK, ÜRETİMDE ZORLUK VAR'

İklim koşulları çilek koşullarını zorluyor ama buna rağmen yine de iyi verim aldıklarını belirten Gökhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"8 yıldır çilek üreticiliği yapıyorum. Yağışlar gerçekten iklim bizi çok çalışıyor. Satışta hiçbir problemimiz yok ama üretimde gerçekten zorlanıyoruz bu sene. Şu anda kilosu 50 ila 60 TL arasında manav ve Piyasalara satıyoruz. İşçi masrafları bu yıl fazla olduğu için daha çok kazanıyoruz. İşçi masrafları yüksek ama biz çileğe zam yapıyoruz. Geçen yıl 40'TL ye sattığımız bu yıl 50 TL'den satıyoruz. 90 TL'ye satmamız gerekiyor ki mutlu kayıtları. Biz Kale'de çilek üretimine devam etmek istiyoruz."