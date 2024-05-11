Yazın vazgeçilmezi! İlk hasat başladı | Tarlada 50, raflarda 90 TL
Yaz meyvelerinin vazgeçilmezi olan çilek yavaş yavaş tezgahlardaki yerini alıyor. Çilek üretiminin yapıldığı yerlerden biri olan Malatya'nın Kale İlçesi'nde çilekte ilk hasat dönemi başladı. Burada çileğin tarladaki kilogramı 50, raflarda ise 90 TL'den satışa sunuluyor. Kentin önemli gelir kaynaklarından olan çileğin ilk hasadı iyi ancak üretimde sıkıntı yaşanıyor. Bu konuda yetkililere yardım çağrısı yapan üreticiler işçi masraflarının yüksek olduğunu söyledi.
Mevsimi gelen çilek üreticilerin tarlaya inmesiyle birlikte sofralardaki yerini alıyor. Türkiye'nin birçok noktasında çilek üretimi yapılıyor ve bu noktalardan biri de Malatya'nın Kale ilçesi. Çilek üretiminin her geçen yıl artarak devam ettiği ilçede, bu yıl yaklaşık 80 dekarlık alanda yapılan çilek üretimi yağışlarından dolayı geçen yıllık oranlar düşmüş ancak, kırsal pazarlarda yaşamıyor.
'PAZAR SORUNU YOK, ÇİFTÇİLER ETKİLİLERDEN DESTEK BEKLİYOR'
Battalgazi ve Kale ilçeleri Ziraat Odası Başkanı Bayram Alışık, çileğin pazar sorunu olmayan bir ürün olduğunu belirterek, "Kale çileğimiz birçok alanda vardı bir meyvedir. Bu sene yağışlardan dolayı hasat edilen yıllık oran biraz daha düşük. Şimdi 50-60 TL'den alıcı bulan çilek Pazar raflarında 80-90 TL'ye satılabiliyor. 70-80 dekarlık alanda çilek üretimi yapan biz, daha fazla çilek üretimi yapmak istiyoruz. Bu konuda çiftçilerimiz yetkililerimizden destek bekliyor" dedi.
İKLİM KOŞULLARINA RAĞMEN VERİM İYİ
13 dönümlük alanda çilek üreticisi olan Mustafa Gökhan, çilekte yağışlardan dolayı hasada birkaç gün gecikmelide olsa çalıştırdıklarını ifade etti.
'SATIŞTA SORUN YOK, ÜRETİMDE ZORLUK VAR'
İklim koşulları çilek koşullarını zorluyor ama buna rağmen yine de iyi verim aldıklarını belirten Gökhan sözlerini şöyle sürdürdü:
"8 yıldır çilek üreticiliği yapıyorum. Yağışlar gerçekten iklim bizi çok çalışıyor. Satışta hiçbir problemimiz yok ama üretimde gerçekten zorlanıyoruz bu sene. Şu anda kilosu 50 ila 60 TL arasında manav ve Piyasalara satıyoruz. İşçi masrafları bu yıl fazla olduğu için daha çok kazanıyoruz. İşçi masrafları yüksek ama biz çileğe zam yapıyoruz. Geçen yıl 40'TL ye sattığımız bu yıl 50 TL'den satıyoruz. 90 TL'ye satmamız gerekiyor ki mutlu kayıtları. Biz Kale'de çilek üretimine devam etmek istiyoruz."
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