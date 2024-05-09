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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi

ahaber.com.tr Damla Karasu
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS, 276 baz puanla Şubat 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi

Son dakika haberleri... Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 276 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

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