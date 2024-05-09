Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor, güven artıyor

Şimşek, "TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek" ifadelerini kullandı.

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