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Türkiye ve ABD arasında 'enerji' diyaloğu: Enerji Bakanı Bayraktar ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Türkiye ve ABD arasında ’enerji’ diyaloğu: Enerji Bakanı Bayraktar ABD’li mevkidaşı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile Vaşington’da bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve ABD arasında enerji işbirliklerinin daha da ileriye taşınabilmesi için gerekli adımların tespiti ele alındı.

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