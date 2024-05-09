Günlük bin 500 TL’ye çalışan bulunamıyor! İşveren isyanda: İş çok ama çalışan yok

'DEPREMDEN SONRA ÇALIŞTIRACAK ELEMAN BULAMIYORUZ'

İşçi bulamadığı için bahçede kendisinin çalışan Uludağ, "Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama, budama gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum. Bin lira-bin 500 yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz. Eskiden Kahramanmaraş'ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı, oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu, depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var. Bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz" dedi.