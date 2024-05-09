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Günlük bin 500 TL'ye çalışan bulunamıyor! İşveren isyanda: İş çok ama çalışan yok

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Günlük bin 500 TL’ye çalışan bulunamıyor! İşveren isyanda: İş çok ama çalışan yok

Üreticiler, mevsimin gelmesi ile birlikte toprağı karış karış işlemek için işe koyuldu. Ancak çalışan ihtiyacı duyan üreticiler bu konuda adeta isyan etmiş durumda. Günlük bin 500 TL'ye çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirten üreticiler arazilerinin bakımsızlıktan kuruduğunu söyledi ve bu konuda yetkililere yardım çağrısı yaptı.

Anadolu'nun verimli topraklarını işleme vakti geldi ve kollar sıvandı. Toprağa gereken bakımı yaparak verim almak isteyen üreticiler arazilerine, bağlarına ve bahçelerine indi. İş yükünün ağır olması nedeniyle üreticiler çalıştıracak eleman arıyor ancak ne yazık ki kolay kolay çalışan bulunamıyor.

GÜNLÜK BİN 500 TL'YE İŞÇİ YOK

Günlüğü bin ile bin 500 TL arasında yevmiye verdiklerini ve buna rağmen eleman bulamadıklarını söyleyen üretici Mustafa Uludağ, bu durumdan şikayetçi. Kahramanmaraş'ta yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, bahçelerinde bin 500 lira yevmiye ile çalıştıracak işçi bulamamaktan dert yanarak, işleri kendisinin yapmaya çalıştığını söyledi.

Kahramanmaraş şehir merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bağ evinde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Uludağ, bağ evinin bahçesindeki ağaçların bakım ve onarımı, kazma ve çapa işlerinde çalıştıracak kimse bulamadığını belirtti.

'DEPREMDEN SONRA ÇALIŞTIRACAK ELEMAN BULAMIYORUZ'

İşçi bulamadığı için bahçede kendisinin çalışan Uludağ, "Bana bağ evlerinde tımar, ilaçlama, budama gibi işlerde çalıştıracak adam bulamıyoruz diyorlar. Ben yetiştirdiğim kadar yapıyorum. Bin lira-bin 500 yüz lira para veriyoruz ama bulamıyoruz. Eskiden Kahramanmaraş'ta belirli yerlerde insan topluluğu vardı, oradan alır getirirdik. 10 yıl önce bu vardı ama deprem oldu, depremden sonra çalıştıracak adam bulamıyoruz. Benim 5 dönüm bahçem var. Bu bahçede kiraz var ve toplayacak adam bulamıyoruz" dedi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: YARDIM BEKLİYORUZ

Herkesin kolay iş bulma telaşında olduğunu söyleyen Uludağ, "Benim yaşım 60'ı geçti, ben bundan sonra elimde kazma ile nasıl çalışacağım. Bu arazilerin çoğu bakımsızlıktan kuruyor, traktörler ile sürülecek yerler de değil. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Depremden sonra inşaat sektöründe patlama oldu, oralarda daha çok para aldıklarını öğrendim" diye konuştu.

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