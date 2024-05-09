Rekabet Kurulu, İstanbul’daki bazı Fransız liselerine 21,3 milyon lira idari para cezası verdi

Bu kapsamda, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine okul kayıt ücretlerinin birlikte tespit etmesi nedeniyle 3 milyon 339 bin 516 lira, Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit etmesi dolayısıyla 2 milyon 226 bin 344 lira idari ceza para cezası verildi.