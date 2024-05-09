09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri "Astoria Grande" kruvaziyeri 998 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi

"Astoria Grande" kruvaziyeri 998 yolcusuyla Samsun Limanı'na demirledi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.05.2024
ABONE OL
Astoria Grande kruvaziyeri 998 yolcusuyla Samsun Limanı’na demirledi

Son dakika haberine göre Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Samsun'a geldi. kruvaziyer, İstanbul ve Amasra'nın ardından Samsun Limanı'na demirledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA