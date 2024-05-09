THY'den ünlü teknik direktör Mourinho'lu reklam filmi: 'Avrupa'nın en iyi hava yolu'
Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Türk Hava Yolları, (THY) ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için bir reklam filmi çekti. THY'nin yayınladığı reklam filminde Mourinho'nun canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izlediği anlar yer alıyor. Değerlendirmede bulunan dünyaca ünlü teknik direktör THY'nin Avrupa'nın en iyi hava yolu olduğunu belirtti ve 'Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur' şeklinde konuştu. Öte yandan THY'nin yayınladığı Nisan ayı verilerine göre ay içerisinde milyon yolcuya hizmet verildiği ve yolcu sayısında rekora doğru gidildiği görüldü.
Avrupa'nın en gözde hava yollarından biri olan Türk Hava Yolları adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Verilen yolcu hizmeti ve üstün kalitesi ile ilk tercih olan THY, her geçen gün rekora doğru koşarken bu kez de Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile çekilen reklam filmi ile adından söz ettirdi.
ÜNLÜ TEKNİK DİREKTÖRDEN THY İLE İŞ BİRLİĞİ
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, reklam filmi şirketin resmi sponsoru olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2024 Londra Finali için çekildi. Filmde THY'nin eşsiz uçak içi hizmetlerini deneyimleyen Jose Mourinho, zorlu bir satranç müsabakasında galip geliyor. Mourinho, THY'nin "Business Class" mutfağının sunduğu gurme lezzetleri tadarken aynı zamanda canlı olarak UEFA Şampiyonlar Ligi maçı izliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi prestijli bir etkinliğin resmi sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu kapsamda Jose Mourinho ile gerçekleştirmiş olduğumuz bu işbirliği, markamızın küresel arenadaki gücünü ve spora olan bağlılığını pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.
THY'YE ÖVGÜLER: AVRUPA'NIN EN İYİ HAVA YOLU
Teknik direktör Mourinho ise THY'nin, Avrupa'nın en iyi hava yolu olduğunu her sene aldığı ödüllerle tescillediğini belirterek, "Onlarla çalışmak benim için büyük bir onur. Bu işbirliğiyle benim kazanma tutkumu ve Türk Hava Yolları'nın eşsiz hizmet anlayışını bir araya getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yayınlanan 2024 yılı Nisan ayına ilişkin trafik sonuçlarına göre, havayolu şirketi söz konusu ayda 7 milyon yolcuya hizmet ederken, filodaki uçak sayısı 455'e yükseldi.
THY, Nisan 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarına ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildirim yayımladı. Açıklamaya göre havayolu şirketi, Nisan 2023 döneminde 6,5 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,9 artarak 7 milyon oldu.
Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2023 döneminde 2,46 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 0,5 artarak 2,47 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı Nisan 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak yüzde 80,7 olurken, Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 80 yurt içi doluluk oranı yüzde 86,5 oldu.
Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Nisan 2023 döneminde 18,7 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 20,3 milyar oldu. Taşınan Kargo-Posta'da ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde 120,9 bin ton iken, 2024 yılının Nisan ayında yüzde 34,4 artarak 162,5 bin ton olarak kayıtlara geçti.
UZAK DOĞU'DA YOLCU SAYISI YÜZDE 28 ARTTI
Nisan ayında THY, Orta Doğu'da 615 bin 935, Avrupa'da yüzde 10 artışla 2 milyon 212 bin 751, Uzak Doğu'da yüzde 28 artışla 619 bin 911, Kuzey Amerika'da 314 bin 743, Orta ve Güney Amerika'da yüzde 10 artışla 89,423 ve İç hatlarda ise 2 milyon 733 bin 854 yolcuya hizmet verildi.
4 AYLIK DÖNEMDE 25,5 MİLYON YOLCU
Ocak-Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde ise 2023 yılının aynı döneminde 23,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılında yüzde 8 artarak 25,5 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı yüzde 7,7 artarak 10,1 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı Ocak - Nisan 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,4 puan düşerek yüzde 80,5 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,2 yurt içi yolcu doluluğu yüzde 83,7 olarak kayıtlara geçti.
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