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Tüketici hakem heyetlerinden müthiş performans

Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Tüketici hakem heyetlerinden müthiş performans

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk 4 ayında tüketici hakem heyetlerine 241 bin 53 başvuru yapıldığını açıkladı. Başvuruların toplam mali değeri ise yaklaşık 1,9 milyar lira olarak belirlendi.

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