Uluslararası yatırımcıların odağı Türkiye! Ekonomide atılan adımlar meyvesini veriyor

BIST 100 ENDEKSİ REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Bu arada, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de rekor kırmaya devam ediyor.

BIST 100 endeksi, dün günlük bazda rekor kapanış gerçekleştirmesinin ardından yeni güne de yükselişle başladı ve gördüğü en yüksek seviyeyi 10.383,25 puana taşıdı. Böylece yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 38 yükselen BIST 100 endeksi, dünya genelinde en iyi performansı sergileyen endekslerin başında geliyor.

Dolar bazlı incelendiğinde yatırımcısına önemli bir getiri sunan BIST 100 endeksi, şu sıralarda 320 puanla yaklaşık son 5 yılın zirvesinde seyrediyor. Endeksin dolar bazlı getirisi, yılbaşından bu yana yüzde 26'lık yükselişe işaret ediyor.

S&P tarafından gelen olumlu değerlendirmelerin yanı sıra 26 Nisan haftasında açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 508,6 milyon dolardan 3 milyar 114,6 milyon dolara yükselerek 8 Aralık haftasından itibaren en güçlü alıma işaret etmişti.

Böylece yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku, 18 Şubat 2022'den itibaren en yüksek seviyeye ulaşmıştı.