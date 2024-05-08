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Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Nisanda en fazla satılan otomobil markaları belli oldu!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın nisan ayında en fazla satışı yapılan markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

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