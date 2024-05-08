Piyasaların gözü yarın açıklanacak rakamda! Yılın ikinci enflasyon raporu için geri sayım...

1. RAPORDAKİ TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.