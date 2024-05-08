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Piyasaların gözü yarın açıklanacak rakamda! Yılın ikinci enflasyon raporu için geri sayım...

Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Piyasaların gözü yarın açıklanacak rakamda! Yılın ikinci enflasyon raporu için geri sayım...

Piyasaların merakla beklediği yılın ikinci enflasyon raporu yarın saat 10.30'da açıklanacak. Bu rakamla birlikte enflasyonda 3 yıllık tahmini patika da belli olacak. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

1. RAPORDAKİ TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

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