Havayolu taşımacılığında rekor yükseliş! Nisanda yüzde 53,7 arttı

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU SAYISI YÜZDE 48 ARTTI

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda Nisan ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 10 bin 180'e, dış hatlarda 32 bin 700 olmak üzere toplamda 42 bin 880'e ulaştığını belirterek, bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 499 bin 4, dış hatlarda 5 milyon 92 bin 523 olmak üzere toplamda 6 milyon 591 bin 527 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Uraloğlu, "Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 29, dış hat uçak trafiğinde yüzde 36 olmak üzere toplam uçak trafiğinde yüzde 34 artış meydana geldi. Nisan ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiği yüzde 38 dış hat yolcu trafiği yüzde 51 olmak üzere toplam yolcu trafiği yüzde 48 artış gösterdi." diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI 4 AYDA 24.2 MİLYON YOLCU TAŞIDI

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda dört aylık sürede; iç hatlarda 36 bin 615, dış hatlarda 126 bin 413 olmak üzere toplamda 163 bin 028 uçak trafiğine ulaşıldığını bildirdi. Dört aylık süreçte İstanbul Havalimanı'nı iç hatlarda 5 milyon 57 bin 817, dış hatlarda 19 milyon 205 bin 681 yolcu olmak üzere toplamda 24 milyon 263 bin 498 yolcunun kullandığını belirten Uraloğlu, "2024 yılı Nisan sonunda hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiği yüzde 2; dış hat uçak trafiği yüzde 15 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 12 artış gösterdi." dedi. 2024 yılı Nisan sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinin ise 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 14; dış hat yolcu trafiği yüzde 18 olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 17 artış gerçekleştiğini kaydetti.