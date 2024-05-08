Dolandırıcılardan otomobil fiyatını düşürmek için akılalmaz yöntem! Yağ tuzağına sakın düşmeyin





5 YILA KADAR HAPİS VAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise satıcıları tuzağa düşüren bu yöntemle ilgili olarak vatandaşları uyardı. Güllü, "Otomobilin yağ ile suyu karıştırdığı arızası iddiası ile indirim yapmak zorunda bırakıldığına dair satıcılar yazılı bir belge hazırlayabilirler. Burada elbette ekspertizlerin de dikkatli olmaları gerekiyor. Satıcılar araçlarını gösterirken, aracın yanından hiç ayrılmamalı. Bu tür olaylara şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Böyle bir olay yaşayan vatandaşlar hemen savcılığa suç duyurunda bulunsunlar. Türk Ceza Kanunu'nun 159'uncu maddesine göre kendisine veya bir başkasına yarar sağlamak için hileli davranış gösterip, başkasının zararına neden olan kişi dolandırıcılık suçuyla yargılanır. 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar" değerlendirmesinde bulundu.

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