Borsa rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kazancıyla günü 10.336,50 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.375,74 puana taşıdı. Öte yandan altının kilogram fiyatı yüzde 0,6 azalarak 2 milyon 430 bin liraya geriledi
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,71 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile spor oldu.
Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 puana düştü.
Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması risk iştahını beslemeye devam ediyor.
Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Fed yetkililerinin açıklamaları, ABD'de toptan stoklar ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
PİYASALARDA GÜN SONU
BIST 100 endeksi, güne 15,66 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.282,75 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 10.144,74 puanı ve en yüksek 10.375,74 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 10.336,50 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 121,56 puan ve yüzde 1,09 kazançla 11.254,05 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 316 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 316 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 430 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 40,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 44,66'dan gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1847 lira, satışta 32,3137 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2016 lira, satışta 32,3307 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2540, dolar/yen paritesi de 154,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,7 azalışla 82,8 dolardan işlem görüyor.
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