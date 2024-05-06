Piyasaların gözü Fed’de! Küresel ekonomide gidişat ne yönde olacak?





Cuma günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,59 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 artış kaydederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı. Asya'da açık olan piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.



Dolar/yen paritesi yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Japon yenine müdahale yapıldığına ilişkin haberlerin "söylenti" olduğunu ifade etti. Dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 153,92 seviyesinden işlem görüyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüş kaydetti.



Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 10.276,88 puandan tamamlayarak tüm zamanların kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 10.286,57 puana taşıdı.



Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ABD'li kredi derecelendirme kurumu Standard and Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya çıkararak, "Önümüzdeki iki yıl içinde portföy girişlerinin artacağını ve cari açıkların daralmasını, enflasyon ve dolarizasyonun azalmasını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.