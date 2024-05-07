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Mardin'de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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Mardin’de sezonun ilk arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen hububat merkezlerinden Mardin'de arpa hasadına başlandı.

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