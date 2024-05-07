Kurbanlık hayvan sayısı yeterli mi? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı
Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede Meclis takvimini bilmiyorum ama bu yıl Meclis kapanmadan görüşülür diye düşünüyorum. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, İçişleri ve bizim bakanlığımız işbirliğinde çalışılıyor. Her kurumun sorumlulukları var. Bakanlıklar, belediyeler, kurumlar... Daha önce de söylediğimiz gibi herkes sorumluluklarını yerine getirecek, yasal düzenleme gerekiyorsa yapılacak, şimdi biz o kısımdayız. O devreye girdikten sonra herkes sorumluluklarını yerine getirecek."
"KURBANLIKLA İLGİLİ HİÇBİR SIKINTI OLMAYACAK"
Yumaklı, kurbanlıkla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacağını da belirterek, "Kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu." diye konuştu.
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