Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Aile vizyon belgesi için tarih verdi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında bir belge hazırladıklarını belirterek, "Aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'de ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında bir belge hazırlandığını açıkladı.
Kabine sonrası gazetecilerin soruları yanıtlayan Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan eylem planının 15 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın katılacağı programla kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.
ilk defa hazırlanan vizyon belgesi ve eylem planı; 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyetten oluşacak. Evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik strateji, hedef ve faaliyetler de yer alacak.
Türkiye için ilk defa "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" başlığında hazırlanan belgenin ve eylem planının detaylarının BM tarafından "Uluslararası Aile Günü" ilan edilen 15 Mayıs'ta açıklayacaklarını yineleyen Göktaş, 2024'ün BM Uluslararası Aile Yılının 30'uncu yıl dönümü olduğunu aktardı.
AİLE KURUMUNUN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ
Göktaş şunları söyledi:
"Ailenin ve tüm aile bireylerinin her türlü zararlı akım ve alışkanlıklara karşı dayanıklı hale getirilmesi, nesiller arası temas ve dayanışmanın artırılması, aktif ve dinamik nüfus yapısının korunması, aile bireylerinin sorun çözme kapasitesinin artırılması ve sosyal kalkınmanın devamlılığını sağlamak üzere aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi bizim için çok önemli."
"VİZYON BELGESİ VE EYLEM PLANI 5 STRATEJİK HEDEF, 15 AMAÇ VE 100 FAALİYETİ KAPSIYOR"
Bakanlık olarak ailelerin değişen koşullar ve küresel riskler karşısında etkilenebilecekleri olumsuz durumlara karşı korunması ve güçlendirilmesi hedefiyle çok sayıda araştırma, çalıştay, panel, şura, seminer ve etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:
"Aile yapısını, değerlerini ve işlevlerini etkileyen faktörleri tespit etmek, aileleri tehdit eden her türlü şiddet, zararlı alışkanlık ve eğilimlere yönelik tedbirleri ele almak için kurumlar arasında iş birliğinin ve eş güdümün artırılmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda tüm kurumların topyekun çaba göstermesi ve ortak sorumluluk alması gerekmektedir. Bu kapsamda bütüncül ve sistemli önlemler almak hedefiyle kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin katkısıyla Cumhurbaşkanlığımız himayesinde ve Bakanlığımız koordinasyonunda, aile ve evlilik kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik stratejilerin, hedeflerin ve faaliyetlerin yer aldığı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduk. Vizyon belgesi ve eylem planı 5 stratejik hedef, 15 amaç ve 100 faaliyeti kapsıyor."
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI BİRİNCİ SOSYAL POLİTİKA BAKANLAR TOPLANTISI
Bakan Göktaş, 15 Mayıs'ı da içine alan Aile Haftası'nda ise "Ailemiz İstikbalimiz" anlayışıyla ailenin farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler planladıklarını ifade etti. Türk Devletleri Teşkilatının son yıllardaki uygulamalarıyla bölgesel iş birliğinin dikkat çeken bir örneği haline geldiğini de belirten Göktaş, "Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ortak tarihe ve kültürel kodlara sahip ülkelerde aile kurumunun güçlendirilmesi için iş birliğinin geliştirilmesi önemli görülmektedir. Bu kapsamda 16-17 Mayıs'ta İstanbul'da ülkemiz ev sahipliğinde, Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nı gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...
- Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...
- 46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
- Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
- Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama
- Uyku pozisyonunuz gizli sırlarınızı ele veriyor! Kişilik testi ile kendinizi keşfedin!
- Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti
- Terlik tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Evde sürekli terlik giymek bu hastalıklara yol açabiliyor!
- Ehliyet müjdesi! A-B-C-D-E sınıf sürücüler için artık daha basit