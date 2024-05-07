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54 ilin ihracatı ocak-nisan döneminde arttı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024
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54 ilin ihracatı ocak-nisan döneminde arttı

Ticaret Bakanlığı, ocak-nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini, 54 ilde de ihracatın arttığını açıkladı. İstanbul, nisan ayında 4 milyar 75 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu.

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