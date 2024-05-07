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Türkiye'nin 5 yıllık kredi primi 282 baz puanın altında indi! Şubat 2021'den bu yana bir ilk

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 07.05.2024 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
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Türkiye’nin 5 yıllık kredi primi 282 baz puanın altında indi! Şubat 2021’den bu yana bir ilk

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk kez 282 baz puanın altına indi.

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