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Türkiye Arıcılık Haritası güncellendi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Türkiye Arıcılık Haritası güncellendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Arıcılık Haritası'nın 2023 verileriyle güncellendiğini belirterek, "Türkiye Arıcılık Haritası'na, yeni coğrafi işaret alan ballar ile damızlık ana arı üreten iller de eklendi" ifadesini kullandı.

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