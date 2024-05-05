Türksat 6A’ya yeni logo! İlhamı Türkiye Yüzyılı ve Türk bayrağı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın logosunu belirlediklerini bildirerek, "Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık." ifadesini kullandı.





Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat 6A'nın haziran ayında Amerika'nın Florida eyaletindeki Space-X'in merkezine gönderileceğini aktardı.

Türksat 6A'nın üretim, montaj, entegrasyon ve testlerinin, TÜRKSAT, Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ işbirliğiyle ülkeye kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde tamamlandığına işaret eden Uraloğlu, "Yapılan testlerde, uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak tüm koşullara dayanıklılığı test edildi. Bütün testlerimizi başarıyla tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.