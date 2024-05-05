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Kurumlar vergisi beyannamesini verme süresi yarın sona eriyor

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Kurumlar vergisi beyannamesini verme süresi yarın sona eriyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre kurumlar vergisi mükelleflerinin 2023'e ait beyanname verme ve üzerine taahhuk eden vergileri ödeme süreleri yarın sona eriyor.

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