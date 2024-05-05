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Kakao fiyatlarında rekor düşüş!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Kakao fiyatlarında rekor düşüş!

Kakao fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesiyle bu hafta tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydetti. Kakaonun ton başına fiyatı bu hafta 8 bin 10 dolara geriledi.

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