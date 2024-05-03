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TÜİK kritik enflasyon verisini açıkladı! Nisan 2024'te enflasyon ne kadar oldu? TÜİK Nisan 2024 TÜFE verisi

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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TÜİK kritik enflasyon verisini açıkladı! Nisan 2024’te enflasyon ne kadar oldu? TÜİK Nisan 2024 TÜFE verisi

Son dakika haberine göre TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre nisan ayında enflasyon yüzde 3,18 olurken, yıllık bazda ise yüzde 69,80 oldu. Yıl başından bu yana ise enflasyon oranı yüzde 18,72 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Nisan 2024

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024




Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Nisan 2024


Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Nisan 2024



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %72,72, AYLIK %3,24 OLDU
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Nisan 2024

BAKAN ŞİMŞEK'TEN FLAŞ AÇIKLAMA: TEPE NOKTA SONRASI KESKİN ŞEKİLDE DÜŞECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek paylaşımında, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Şimşek'in o açıklamaları
Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti.

Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin TL'ye yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor.

Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak.

Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz.

Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek.

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