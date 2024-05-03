Otomotiv satışları 20 ay sonra düştü! İşte en çok tercih edilen arabalar

OTOMATİK LİDER DURUMDA

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 264 bin 208 adetle yüzde 89,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 30 bin 629 adetle yüzde 10,4 pay aldı.

EN ÇOK SUV OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54,1 pay ve 159 bin 598 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 26,8 pay ve 78 bin 923 ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 51 bin 249 adet satışla H/B otomobiller takip etti.

Ocak-nisan döneminde satılan otomobillerin yüzde 65,4'ünü benzinli, yüzde 14,9'unu hibrit, yüzde 11,1'i dizel, yüzde 7,8'i elektrikli, yüzde 0,8'i ise otogazlı araçlardan oluştu.