Otomotiv satışları 20 ay sonra düştü! İşte en çok tercih edilen arabalar
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşüş yaşadı. Yüzde 22,3 oranından satışların azaldığı Nisan ayında, 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Nisan ayı satış rakamlarını açıkladı. Otomotiv satışları 20 aylık bir döneminde ardından ilk kez düşüş yaşadı.
80 bin adedin altında kalması beklenen satışlar geçen yılın anı dönemine göre yüzde 22,3 azalarak 75 bin 919 adet oldu.
Ocak-Nisan dönemine bakıldığında ise önceki yıla göre yüzde 11,3 oranıdna bir atış söz konusu. 2024 yılı 4 aylık döneminde 371 bin 438 adet satış gerçekleşmiş.
BENZİN BİRİNCİ, HİBRİT İKİNCİ
Satışlara motor tiplerine göre baktığımızda benzinli modellerin payının yüzde 65,4'le zirvede yer aldığını görüyoruz.
4 aylık dönemde 43 bin 845 adet satılan hibrit araçlar yüzde 14,9 pay ile ikinci sırada yer alıyor.
Yüzde 11,1 ile dizel modeller üçüncü sırada, yüzde 7,8 pay sahibi olan elektrikli otomobiller ise dördüncü sırada yer alıyor.
2024 yılında 23 bin 1012 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bir önceki yıl aynı dönemde bu sayı 7 bin 574 adetti.
OTOMATİK LİDER DURUMDA
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 264 bin 208 adetle yüzde 89,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 30 bin 629 adetle yüzde 10,4 pay aldı.
EN ÇOK SUV OTOMOBİLLER TERCİH EDİLDİ
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 54,1 pay ve 159 bin 598 adetle SUV otomobiller oldu. Onu yüzde 26,8 pay ve 78 bin 923 ile sedan, yüzde 17,4 pay ve 51 bin 249 adet satışla H/B otomobiller takip etti.
Ocak-nisan döneminde satılan otomobillerin yüzde 65,4'ünü benzinli, yüzde 14,9'unu hibrit, yüzde 11,1'i dizel, yüzde 7,8'i elektrikli, yüzde 0,8'i ise otogazlı araçlardan oluştu.
Otomobil satışlarının yüzde 76,6'sının 1600cc altındaki araçlardan oluştuğu görüldü. Otomatik şanzımanlı otomobiller satışlardan yüzde 89,6, manuel şanzımanlılar ise yüzde 10,4 pay aldı.
Ocak-nisan döneminde hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde van gövde tipi araçlar yüzde 70,8 payla ilk sırada yer alırken, kamyonet gövde tipi yüzde 14,8 payla ikinci sırada yer aldı.
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