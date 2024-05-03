Brent petrolde Fed etkisi! Petrol fiyatları ne kadar?

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,88 dolardan işlem görüyor. Dün 84,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 83,88 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,16 dolardan alıcı buldu.



Petrol fiyatları, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleriyle azalan arz endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından ülke ekonomisine ilişkin endişelerle son 7 haftanın en düşük seviyelerini gördü.