Brent petrolde Fed etkisi! Petrol fiyatları ne kadar?
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Dün uluslararası piyasalarda 84 doları aşan brent petrolün varili güne 83,88 dolardan işlem görerek başladı.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,88 dolardan işlem görüyor. Dün 84,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 83,88 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,16 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, İsrail ile Hamas arasında devam eden ateşkes müzakereleriyle azalan arz endişeleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından ülke ekonomisine ilişkin endişelerle son 7 haftanın en düşük seviyelerini gördü.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam edebileceğine ilişkin haber akışı ise fiyatlardaki düşüşü sınırlayarak yukarı yönlü destekledi.
Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubunun 1 Haziran'daki toplantısı öncesinde yaşanan söz konusu düşüş, piyasalarda, daha yüksek fiyatlara ihtiyaç duyan grubun üretim kesintilerine bir süre daha devam edeceği beklentilerine neden oldu.
Uzmanlar, talebin toparlanmaması durumunda grubun günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerini uzatabileceğini ifade ediyor. Brent petrolde teknik olarak 84,4 ile 85,77 dolar aralığının direnç, 83,03 ile 81,66 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 KPSS Lisans başvuru ekranı ve tarihleri | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr
- Cuma Hutbesi Tam Metin PDF 3 Mayıs 2024 | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? Dua: Rabbimize Sığınmanın Sözlü İfadesi
- Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL
- Mayıs ayı kira artış oranı hesaplama 2024 | İş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Emekliye temmuz maaş oranı oluştu! SSK, Bağ-Kur'lu için yüzde 18 eşikten geçti! İşte merak edilen zamlı emekli taban aylık tablosu
- Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
- Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
- Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!
- Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...
- Fenerbahçe'nin efsanevi 8 forveti belli oldu! Leblebi gibi gol attılar
- Orman içindeki gizlenmiş yılanı 10 saniyede sadece yüksek IQ'su olanlar buluyor!
- 2 adet pet şişesi olan kurutma makinesi almıyor! Şipşak kupkuru çamaşırlar için...