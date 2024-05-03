03 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Nisan ayının dış ticaret verileri açıklandı

Son dakika | Nisan ayının dış ticaret verileri açıklandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
ABONE OL
Son dakika | Nisan ayının dış ticaret verileri açıklandı

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Nisanda ihracat yüzde 0,13 artışla 19,3 milyar dolar oldu. İthalat ise yüzde 4,24 artışla 29,2 milyar dolara yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA