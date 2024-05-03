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Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Borsa günün ilk yarısında rekor tazeledi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.286,57 puanla rekor seviyeyi gördü.

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