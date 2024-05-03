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Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı!

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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Para Politikası Kurulu toplantı özeti yayımlandı!

Son dakika haberine göre Merkez Bankası, bugün Para Politikası Kurulu'nun politika faizine karar verdiği metni yayınlandı. Yapılan açıklamada "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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