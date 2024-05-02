Türkiye’ye yatırım yağmuru! Avrupa’da 4. sıraya yükseldi

Yabancı şirketler tarafından Türkiye'de açıklanan yatırım projelerinin sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17 artarken, Türkiye Avrupa'da Almanya'nın ardından 4. sıraya yükseldi.



Denetim ve danışmanlık firması EY, Avrupa'da yabancı yatırımlara yönelik raporunu yayımladı. Rapora göre, 2023'te Avrupa genelinde yabancı yatırımcıların açıklanan toplam yatırım projesi bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 5 bin 694'e geriledi.



Avrupa genelinde yatırım faaliyetlerinin Kovid-19 salgını öncesi, 2019'a kıyasla yüzde 11, rekor yıl olan 2017'ye göre de yüzde 14 daha düşük olması dikkati çekti.