02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri LPG’li araç sahiplerine müjde: Otogaz (LPG)’a indirim geliyor! İşte indirim sonrası Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları

LPG’li araç sahiplerine müjde: Otogaz (LPG)’a indirim geliyor! İşte indirim sonrası Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları

Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
LPG’li araç sahiplerine müjde: Otogaz LPG’a indirim geliyor! İşte indirim sonrası Motorin Dizel, Benzin ve LPG fiyatları

Otogaz (LPG) fiyatına indirim yolda! Bezin ve Motorin (Dizel) pompa fiyatlarına gelen indirimin ardından bir indirimde LPG fiyatları için geliyor. Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin ve motorine gelen indirimin ardından bir indirim haberi de Otogaz (LPG) içi geldi. Dolar kurunda ve Brend petrolde yaşanan yükseliş akar yakıt fiyatların yükselmesine neden oluyordu. Yükselişin duraklaması ve yönünü tersine çevirmesi indirim haberlerini de beraberinde getirdi. Peki merakla beklenen LPG indirimi ne kadar olacak? İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…

OTOGAZ (LPG)'A 1,64 TL İNDİRİM YOLDA

Otogaz (LPG) fiyatına 1,64 TL indirim geleceği açıkladı. Söz konusu indirimin bu gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

İndirimin gelmesi halinde 22,77 TL olan LPG 21,13 TL'den satışa sunulacak.

2 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul akaryakıt fiyatları;

Benzin: 43,65 TL

Motorin: 41,07

LPG: 22,77 TL

Ankara akaryakıt fiyatları;

Benzin: 44,05 TL

Motorin: 41,96 TL

LPG: 22,79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları;

Benzin: 44,73 TL

Motorin: 42,20 TL

LPG: 22,49 TL

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA