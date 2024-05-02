LPG’li araç sahiplerine müjde: Otogaz (LPG)’a indirim geliyor! İşte indirim sonrası Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları

Benzin ve motorine gelen indirimin ardından bir indirim haberi de Otogaz (LPG) içi geldi. Dolar kurunda ve Brend petrolde yaşanan yükseliş akar yakıt fiyatların yükselmesine neden oluyordu. Yükselişin duraklaması ve yönünü tersine çevirmesi indirim haberlerini de beraberinde getirdi. Peki merakla beklenen LPG indirimi ne kadar olacak? İşte güncel Motorin (Dizel), Benzin ve LPG fiyatları…