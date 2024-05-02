OECD Türkiye için tahmin yükseltti! 2024’te Türkiye ekonomisi ne kadar büyüyecek?





"AVRUPA'DA FAİZ İNDİRİMİ ABD'DEN ERKEN GELECEK"

Merkez bankalarının faiz indirimine ilişkin beklentilerini de aktaran Lombardelli, bazı gelişmekte olan ekonomilerde faiz indiriminin görüldüğünü ancak gelişmiş ekonomilerde merkez bankalarının bu yılın ikinci yarısından sonra faiz indirimine başlayacağını öngördüklerini belirtti.



Lombardelli, ülkelerin kendi koşullarına göre faiz indirimi zamanlamasının değişeceğini ifade ederek, şöyle devam etti: "Avrupa'da faiz indiriminin ABD'den daha erken başlayacağını düşünüyoruz ki bu da söz konusu ekonomilerin göreceli gücünü yansıtıyor. Avrupa'da faiz indiriminin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasını bekliyoruz ancak gelecek verilere bağlı olarak bu biraz daha erkene çekilebilir. Yılın üçüncü ve son çeyreğinde olmak üzere iki kez faiz indirimi olabilir ancak Avrupa Merkez Bankasından daha hızlı adım da görebiliriz. ABD Merkez Bankasının (Fed) ise faiz indirimine yılın üçüncü çeyreğinde veya sonrasında gitmesini bekliyoruz. Fed'den bu yıl iki kez faiz indirimi öngörüyoruz. Kanada Merkez Bankası da üçüncü çeyrekte faizi düşürmesini beklediğimiz bankalardan. Ancak tüm bu gelişmeler gelecek enflasyon verilerine bağlı.



Eğer enflasyon çoğu ülkede beklendiği gibi düşmezse, o zaman bu faiz indirimlerinin biraz ertelenmesi gerekebilir. Özellikle bazı ülkelerde yukarı yönlü olan hizmet sektörü enflasyonu bu noktada önemli. Faiz indirimleri açısından ABD'nin pozisyonu, dolar kuru üzerindeki etkisi nedeniyle birçok ülke için önemli olacaktır. Bu kapsamda, ekonomiler arasında para politikasında gevşeme yönünde daha fazla ayrışma görebiliriz."



JAPONYA FAİZ ARTIŞINI DEVAM ETTİREBİLİR

Japonya'da tam tersi bir politika beklediklerini söyleyen Lombardelli, "Japonya'da faizde çok yavaş bir artış bekliyoruz. Bu yılın ikinci yarısı ve 2025'te bu artış devam edebilir." öngörüsünde bulundu.



Lombardelli, Çin'in pozisyonunun da diğer ülkelere göre farklı olduğuna ve Çin ekonomisindeki zayıflıklara dikkati çekti. Çin ekonomisinde bu yıl sağlam bir büyüme beklediklerini kaydeden Lombardelli, "Ancak büyümenin yavaşlayacağını tahmin ediyoruz ve bu nedenle de para politikasında farklı bir yaklaşım görebiliriz." dedi.