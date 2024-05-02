Hatay yenileniyor! Mehmet Kalyoncu açıkladı: Proje dünyaya örnek olacak

METREKARESİ 1.000 DOLAR



Burada tüm paydaşlarla birlikte ortak bir paydada buluştuklarını anlatan Kalyoncu, "Ortak bir yer üzerinde anlaşarak, bu değeri somut bir projeye döktük ve şimdi onun üzerine artık herkes çalışıyor. Buna yatırım yapmak isteyen maddi manevi herkes bunun üzerine bir katkı sağlamış olacak. Bizim görevimiz bu değeri ortaya çıkarabilmek. Bunu her şehrin kendi geleceği için yapması gerekiyor. Hem hibe hem finansman hem de buradaki halka kredi sağlandığında destekler bölge insanını motive edecek" şeklinde konuştu. Antakya merkez pilot proje alanın 1.3 milyon metrekare olduğunu aktaran Kalyoncu, "Metrekaresi 1000 dolar olarak düşünüldüğünde yapım maliyeti 1.3 milyar dolar" bilgisini paylaştı.