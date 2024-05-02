Kırmızı et üretiminde yüzde 8,8’lik artış

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, 2022'de 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023'te yüzde 8,8 artışla 2 milyon 384 bin 47 ton olarak hesaplandı. Geçen yıl, 2022'ye göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 yükselerek 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 yükselişle 128 bin 989 ton, manda eti üretimi de yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.