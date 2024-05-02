Kırmızı et üretiminde yüzde 8,8'lik artış
Türkiye'de kırmızı et üretimi geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 oranında artarak 2 milyon 384 bin 47 ton oldu. Böylece 2014'te 1 milyon 123 bin 59 ton olan kırmızı et üretimi, 2023'te 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştı.
Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 tona yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2022'de 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023'te yüzde 8,8 artışla 2 milyon 384 bin 47 ton olarak hesaplandı. Geçen yıl, 2022'ye göre sığır eti üretimi yüzde 6,2 yükselerek 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi yüzde 16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi yüzde 11,3 yükselişle 128 bin 989 ton, manda eti üretimi de yüzde 13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.
Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023'te 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü.
Kırmızı et üretiminin 2023'te yüzde 70,1'ini sığır eti, yüzde 23,9'unu koyun eti, yüzde 5,4'ünü keçi eti ve yüzde 0,6'sını manda eti oluşturdu.
Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı belirlenen "kasaplık güç oranı"yla hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıklarıyla çarpılması suretiyle elde ediliyor.
Son 2019-2023 dönemine ilişkin kırmızı et üretim miktarları şöyle:
|Yıl
|Üretim Miktarı (ton)
|2019
|1.740.616
|2020
|1.785.952
|2021
|1.952.038
|2022
|2.191.625
|2023
|2.384.047
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