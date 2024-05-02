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Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Bazı telefon parçalarının ithalatına gözetim

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bazı telefon aksam ve parçalarının ithalatına gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

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