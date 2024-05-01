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Yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesi daha Gabar'a gidecek

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesi daha Gabar’a gidecek

Petrotek Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Çağlan Kuyumcu, Türkiye'nin yerli ve milli ilk sondaj kulesi Koca Yusuf TP1500'ün sahada başarıyla çalıştığını belirterek, yıl sonuna kadar iki yeni sondaj kulesinin daha Gabar'a gideceğini bildirdi.

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