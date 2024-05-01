01 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Trafik sigortasına yeni düzenleme! Hasar maliyet endeksi geliyor

Trafik sigortasına yeni düzenleme! Hasar maliyet endeksi geliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
ABONE OL
Trafik sigortasına yeni düzenleme! Hasar maliyet endeksi geliyor

Zorunlu trafik sigortasında mayıs poliçeleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) 1 Mayıs'ta devreye aldığı hasar maliyet endeksine göre azami yüzde 3 artışla kesilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA