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Türkiye'de kruvaziyer yolcu trafiği 61 bini aştı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Türkiye’de kruvaziyer yolcu trafiği 61 bini aştı

Türkiye'ye gelen, Türkiye'den başka ülkelere giden ve transit yolcuları kapsayan kruvaziyer gemi yolcu sayısı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,15 artarak 61 bin 113'e ulaştı.

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