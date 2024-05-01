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Günlük israf edilen 13 milyon ekmeğin 8 milyonu önlendi

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Günlük israf edilen 13 milyon ekmeğin 8 milyonu önlendi

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı Murat Kavuncu, yürütülen kampanyalarla ekmek israfının önlenmesinde yüzde 60 başarı sağlandığını söyledi.

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