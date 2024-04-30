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Son dakika | Bakan Şimşek'ten mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin önemli açıklama

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Son dakika | Bakan Şimşek’ten mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin önemli açıklama

Son dakika haberi.. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin mart ayı ihracat rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Programımız çalışıyor… Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." ifadelerini kullandı.

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