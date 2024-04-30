Bakan Bayraktar A Haber’de duyurdu: İhtiyaç sahiplerine doğal gaz ve elektrik desteği

MİLYARLARCA DOLARLIK LNG ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

LNG konusu Türkiye'nin elbette ki doğal gaz ihtiyacı kendi üretimimiz olmasına rağmen büyük miktarda dışarıdan sağladığımız kaynaklar ile oluyor. Ve dışarıdan hem boru hattı ile hem de sıvılaşmış LNG gemilerle alma noktasında çok önemli altyapı projeleri gerçekleştirdik. 2016 yılından beri devam eden Türkiye'nin gazlaştırma tesislerinin kapasitesini artırılması ile alakalı da şuanda Türkiye gazının neredeyse yarısını LNG olarak alabilecek bir potansiyele sahip ülke. Bu portföy içinde de hedefimiz bunun bir kısmını uzun dönemle anlaşmalarla sağlanması bir kısmının da bize daha esneklik sağlayacak spot alımlar yapılması şeklinde. Özellikle ABD'li üreticilerle konuştuğumuzda bugüne kadar daha çok spot bazlı alımlar şeklindeydi ama bir kısım LNG'yi aynen Cezayir ile olduğu gibi 94'ten bu yana olduğu gibi daha uzun dönemli alımlar yapacak şekilde kurgulamayı hedefliyoruz. Bu anlamda görüşmeler devam ediyor. Ümit ediyorum karşılıklı fayda temelinde bir anlaşmayı tesis edip bir miktar gazı uzun dönemli LNG olarak oradan alabiliriz.