Bakan Bayraktar A Haber'de duyurdu: İhtiyaç sahiplerine doğal gaz ve elektrik desteği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İhtiyaç sahiplerine doğal gaz ve elektrik desteğinin süreceğini belirten Bakan Bayraktar doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü dile getirdi. Bakan Bayraktar LNG anlaşması için girişimlerin sürdüğünü belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından derlenenler:
Geçtiğimiz yıl Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gazın kara gelmesiyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız nisan ayında biliyorsunuz milletimize bir müjde olarak hane halkının meskenlerin kullandığı doğal gazın ilk bir ay ücretsiz takip eden aylarda da bir yıl boyunca 25 metreküpe kadar ücretsiz kullanımıyla alakalı müjdesi olmuştu. Bu açıkçası birkaç yıldır devam ettiğimiz elektrik ve doğal gaz desteklerini taçlandıran özellikle Sakarya Gaz Sahası'ndaki Cumhuriyet tarihimizin en büyük keşfin yapılmasından sonra bunun hatrına milletimize bir müjde olarak Cumhurbaşkanımızın paylaştığı bir destekti.
ÜCRETSİZ 25 METREKÜP DOĞAL GAZ DESTEĞİ SONA ERDİ
Bu bir yıl tamamlanmış oluyor. Bundan sonraki süreçte doğal gaz ve elektrikteki mevcut desteklerimiz devam edecek sadece bu 25 metreküp aylık doğal gazın bedava olması bitmiş olacak ama önümüzdeki süreçte destek mekanizmaları gerçekten bir sosyal tarife kurgusu içerisinde gerçekten ihtiyaç sahipleri vatandaşlara hitap edecek şekilde biz sürdürmeyi hedefliyoruz.
BAKANLIKLARLA ORTAK ÇALIŞMA
Bu konuda ihtisas bakanlığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bu 3 bakanlıkla beraber ihtisas sahibi bakanlıkla ortak bir çalışmayı koordinasyon içinde yürütüyoruz. Oradan çıkan netice içinde de ilgili grupları bu anlamda destekleyeceğiz. Bunların tespitine de bahsettiğimiz bakanlıklarla birlikte yapacağız.
DOĞAL GAZ VE PETROL ARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Doğal gaz ve petrol aramalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarımız Gabar, Hakkari, Şırnak ve Van'da yoğunlaşarak devam edecek. Sakarya Gaz Sahası'nda üretimimiz devam ediyor. Hem Sakarya Gaz Sahası'nın diğer kısımlarında hem de Karadeniz'in farklı lokasyonlarında yeni arama çalışmalarımız var. Dolayısıyla buradaki hedefimiz bir taraftan üretimi artırırken hem Gabar'da 100 bin varil hedefe çalışırken Karadeniz'de üretim 4,5 milyon metreküpe çıktı onu artırmayı hedeflerken aynı zamanda bu takvim içerisinde yeni arama kuyuları ya da keşif imkanlarını o bölgede araştırmaya devam edeceğiz.
MİLYARLARCA DOLARLIK LNG ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
LNG konusu Türkiye'nin elbette ki doğal gaz ihtiyacı kendi üretimimiz olmasına rağmen büyük miktarda dışarıdan sağladığımız kaynaklar ile oluyor. Ve dışarıdan hem boru hattı ile hem de sıvılaşmış LNG gemilerle alma noktasında çok önemli altyapı projeleri gerçekleştirdik. 2016 yılından beri devam eden Türkiye'nin gazlaştırma tesislerinin kapasitesini artırılması ile alakalı da şuanda Türkiye gazının neredeyse yarısını LNG olarak alabilecek bir potansiyele sahip ülke. Bu portföy içinde de hedefimiz bunun bir kısmını uzun dönemle anlaşmalarla sağlanması bir kısmının da bize daha esneklik sağlayacak spot alımlar yapılması şeklinde. Özellikle ABD'li üreticilerle konuştuğumuzda bugüne kadar daha çok spot bazlı alımlar şeklindeydi ama bir kısım LNG'yi aynen Cezayir ile olduğu gibi 94'ten bu yana olduğu gibi daha uzun dönemli alımlar yapacak şekilde kurgulamayı hedefliyoruz. Bu anlamda görüşmeler devam ediyor. Ümit ediyorum karşılıklı fayda temelinde bir anlaşmayı tesis edip bir miktar gazı uzun dönemli LNG olarak oradan alabiliriz.
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